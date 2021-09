Brasile: Covid, media decessi in risalita per il terzo giorno consecutivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con le 876 morti registrate nelle ultime 24 ore il numero complessivo di decessi per patologie riconducibili al contagio da nuovo coronavirus in Brasile raggiunge quota 592.316. Lo riferisce il ministero della Salute. La media mobile degli ultimi sette giorni è di 531 decessi, in aumento del 16 per cento rispetto a quella registrata nelle due settimane precedenti. Si tratta del terzo giorno consecutivo in cui il valore della media torna a crescere dopo una tendenza alla diminuzione evidenziata dal 21 giugno. La media è da nove giorni nuovamente oltre quota 500 decessi al giorno dopo 6 giorni consecutivi al di sotto di questo valore. Per la prima volta il Brasile aveva registrato una media di decessi inferiore a 1000 il 31 luglio, dopo 191 giorni al di sopra di questo valore. Tra il 17 marzo e il 10 maggio, inoltre, la media ha indicato oltre 2000 morti al giorno per 55 giorni consecutivi. Il record, in quello che è considerato il picco della seconda ondata pandemica in Brasile si è registrato il 12 aprile con 3.125 morti al giorno in media. (segue) (Brb)