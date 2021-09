Brasile: Covid, media decessi in risalita per il terzo giorno consecutivo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel paese sono stati inoltre registrati 36.473 nuovi contagi da coronavirus nelle ultime 24 ore. Sommando i dati forniti dai dipartimenti della Salute dei 27 stati, il bilancio si è attestato ad almeno 21.283.567 casi. La media giornaliera di nuovi contagi ha raggiunto negli ultimi sette giorni quota 35.763 contagi quotidiani, in aumento del 96 per cento rispetto alle precedenti due settimane. Secondo gli osservatori la crescita così sensibile della media dei nuovi casi è riconducibile principalmente a due fattori. Il primo è che la comparazione con i 15 giorni precedenti coincide con il periodo del ponte del Giorno dell'indipendenza, il 7 settembre, in cui le statistiche hanno registrato numeri inferiori alla realtà a causa dell'impossibilità di aggiornare le statistiche nei giorni di festa. Il secondo è il fatto che diversi Stati hanno effettuato un aggiornamento delle statistiche dopo una revisione dei casi da inizio pandemia. I soli stati di Rio de Janeiro e San Paolo hanno inserito nelle statistiche 150 mila casi in pochi giorni. Il record della media di casi è stato registrato il 23 giugno 2021 con un valore di 77.295. (segue) (Brb)