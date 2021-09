Regno Unito: Banca d'Inghilterra abbassa aspettative di crescita per terzo trimestre 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca d'Inghilterra ha abbassato le sue previsioni di crescita per l'economia britannica, avvertendo che i problemi attuali con la catena di approvvigionamento stanno colpendo anche la produzione, come mostrato anche dai dati Pmi di questa mattina. Il comitato per la Politica economica della Banca d'Inghilterra ha ridotto le sue aspettative di crescita nel terzo trimestre dal 2,9 per cento al 2,1 per cento. La Banca d'Inghilterra avverte che anche il ritmo della ripresa economica mondiale mostra segni di rallentamento, con pressioni inflazionistiche globali ancora forti, e segnali che le pressioni sui costi della vita potrebbero rivelarsi più persistenti. (Rel)