Angola: licenziato giornalista che aveva denunciato censura dei partiti di opposizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un giornalista che lavorava per la televisione di stato dell'Angola "Tpa", José Neto Alves Fernandes, è stato licenziato dopo aver affermato che l'emittente ha censurato gli esponenti dei partiti di opposizione. Lo rende noto la stessa emittente televisiva, precisando che Fernandes è stato licenziato insieme ad altri membri della redazione motivando la scelta con un presunto "rimpasto" nella gestione del personale, volto a "portare dinamismo ed efficienza al processo decisionale all'interno dell'organizzazione". Nei mesi scorsi Fernandes aveva scritto sulla sua pagina Facebook che l'Angola "è l'unico Paese in cui ai media è stato vietato riferire sulle proposte dell'opposizione". In seguito alle sue accuse, l'ente regolatore dei media angolano ha aperto un'indagine sulle politiche dell'emittente statale. (Res)