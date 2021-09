Rpt - ﻿Confindustria: Bergamini, ritrovata sintonia tra politica e industriali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Correzione alla fonte. Ripetizione con testo corretto."'Nessuno può chiamarsi fuori'. È questa la significativa responsabilità che, ancora oggi, il presidente Draghi ha ribadito nel corso dell’assemblea annuale di Confindustria. Le previsioni di crescita per il nostro Paese sono del 6 per cento e, per realizzarla anche le imprese sono chiamate a sottoscrivere quel patto economico, sociale e produttivo evocato dal premier". Lo dichiara il sottosegretario di Stato ai rapporti con il Parlamento, Deborah Bergamini, a margine dell’assemblea nazionale di Confindustria. "La politica, in sinergia con il tessuto produttivo italiano, deve compiere il grande salto per far uscire il Paese dalla pesante crisi post Covid. Le premesse - continua - sono buone, soprattutto si registra una ritrovata sintonia tra le forze politiche e il mondo industriale, fondamentale per affrontare le sfide del prossimo futuro. Forza Italia, come sempre, sarà al fianco delle imprese, dei lavoratori e delle partite Iva e rappresenterà, attraverso i membri del governo, tutte le istanze e le riforme necessarie, a partire da quella del fisco”, conclude Bergamini.(Com)