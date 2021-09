Regno Unito: dati Ihs Markit rivelano un calo preoccupante della crescita nel settore produttivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crescita del settore produttivo britannico a settembre ha segnato il suo livello minimo negli ultimi sette mesi, mentre i costi delle aziende crescono in maniera esponenziale a causa della crisi delle forniture. È quanto emerge dai dati di Ihs Markit, gruppo fornitore di informazioni, secondo cui da febbraio infatti, la crescita della produzione e di nuovi ordini sono i più bassi da febbraio scorso, prima che le restrizioni dovute alla pandemia di Covid-19 fossero allentate. Intanto, però, le pressioni inflazionistiche non mostrano segni di rallentamento. Le cause sono perlopiù attribuibili alla crisi degli approvvigionamenti in corso nel Regno Unito, all’aumento dei costi delle materie prime e del trasporto, nonché alle pressioni della Brexit che non aiuta a risollevare la crescita. Anche la crescita dell'occupazione è stata bruscamente rallentata nel settore manifatturiero, con alcuni produttori che lottano per indviduare personale qualificato e altri che cercano di ridurre la forza lavoro a causa di una domanda più debole. L'unico settore a mostrare segni di ripresa e quello dei servizi. Chris Williamson, dirigente di Ihs Markit, ritiene che i dati si aggiungeranno alle preoccupazioni che l'economia britannica si sta "dirigendo verso un periodo di stagflazione", mentre la crescita rallenta e i prezzi aumentano sempre di più.(Rel)