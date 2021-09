Governo: Porchietto (FI), da Draghi visione corretta per un governo a favore delle imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ancora una volta "abbiamo avuto conferma di quanto la scelta fatta dal presidente Berlusconi, nel voler fortemente Mario Draghi a capo dell'esecutivo, risulti in sintonia con le esigenze del Paese". Lo sottolinea Claudia Porchietto, vicepresidente dei deputati di Forza Italia. "Questa mattina - osserva - il premier all'assemblea di Confindustria ha rassicurato gli imprenditori con la serietà e pragmaticità che lo contraddistinguono e con una visione vincente del Paese. L'Italia ha bisogno di generare e distribuire ricchezza, l'unica strada per farlo è mettere al centro l'impresa. Uno Stato e un governo che sostengono chi fa impresa e crea lavoro è una condizione indispensabile per far ripartire la nostra economia. Sono i principi per cui Forza Italia sostiene questo governo e che oggi in modo quanto mai efficace il presidente del consiglio ha confermato davanti a Confindustria", conclude.(Com)