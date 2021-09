Sardegna: lotta al vandalismo, comune di Arzachena sporge denuncia contro ignoti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In seguito all'ennesimo episodio di deturpamento della ricchezza naturalistica, nello specifico la scogliera della spiaggia di Tremonti, in località Baja Sardinia, il comune di Arzachena ha annunciato di voler intraprendere azioni legali a tutela del proprio patrimonio. Ad annunciarlo è lo stesso sindaco Roberto Ragnedda che dichiara: "L'amministrazione e l'intera comunità condannano gravemente questo gesto, che è uno sfregio al nostro patrimonio naturalistico. Per questo il Comune presenterà una denuncia contro ignoti per tentare di individuare il responsabile, o i responsabili, di questo gesto scellerato, che causa un danno ambientale e di immagine, visto che chi compie queste azioni non è un artista ma un delinquente, e va sanzionato senza riserve".(Rsc)