Regno Unito: Banca d'Inghilterra, aumenta possibilità di politica monetaria più restrittiva

- La Banca d'Inghilterra ha rivelato che i recenti sviluppi sull'aumento dei prezzi energetici "sembrano aver rafforzato" le possibilità di modifiche contenute nella direzione di una politica monetaria più restrittiva. Come rivela il quotidiano "The Guardian", l'inflazione dei prezzi al consumo è salita al 3,2 per cento il mese scorso, un aumento del 2 per cento che segna il livello più alto da marzo 2012. La Banca d'Inghilterra prevede che l'inflazione , basata sull'indice dei prezzi al consumo, scenda di nuovo al 2 per cento nel medio termine perché "condizionata dai tassi di interesse" anche se riconosce che gli indicatori che misurano le aspettative di inflazione a medio termine delle famiglie sono saliti negli ultimi mesi. (Rel)