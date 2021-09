Libano: ministro Difesa Slim incontra coordinatrice Onu Wronecka e generale Del Col (Unifil)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa del Libano, Maurice Slim, ha incontrato oggi separatamente la coordinatrice speciale delle Nazioni Unite per il Libano, Joanna Wronecka, e il generale Stefano Del Col, Head of Mission e Force Commander di Unifil (la Forza di Interposizione in Libano delle Nazioni Unite). Lo rende noto l’agenzia di stampa libanese “Nna”. Durante l’incontro, Wronecka si è congratulata con il ministro per il suo nuovo incarico e le due parti hanno discusso del ruolo delle Nazioni Unite nell’assistere il Paese dei cedri in diversi settori, in particolare quello della difesa. Entrambe le parti hanno sottolineato l’importanza di rafforzare la cooperazione tra l’organizzazione internazionale e il ministero della Difesa. In occasione del colloquio con il generale Del Col, le parti hanno invece discusso del ruolo di Unifil e del coordinamento con l’esercito libanese. (Lib)