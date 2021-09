Auto: Volkswagen realizzerà fabbrica di batterie per veicoli elettrici in Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conglomerato automobilistico tedesco Volkswagen ha comunicato che realizzerà una fabbrica di batterie per veicoli elettrici a Hefei, in Cina. La produzione dovrebbe essere avviata nella seconda metà del 2023, con un investimento di oltre 140 milioni di euro. All'inizio, lo stabilimento produrrà batterie per 150-180 mila auto elettriche all'anno. Responsabile per la fornitura dei componenti di Volkswagen in Cina, Frank Engel ha dichiarato che l'impianto di Hefei non si limiterà a produrre soltanto batterie per i veicoli completamente elettrici. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, il sito sarà anche “la spina dorsale strategica dell'offensiva” di Volkswagen per l'elettromobilità. Entro il 2030, il gruppo intende aumentare al 40 per cento la quota di e-auto prodotte in Cina. (Geb)