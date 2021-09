Ue: Commissione propone caricatore universale per dispositivi elettronici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha proposto oggi una normativa per stabilire un caricatore universale, in modo da trovare una soluzione di ricarica comune per tutti i dispositivi elettronici, contro gli sprechi e i disagi per i consumatori, causati dalla prevalenza di caricabatterie diversi e incompatibili per i dispositivi elettronici. L'esecutivo europeo ha sottolineato che anni di lavoro con l'industria su un approccio volontario hanno già ridotto il numero di caricabatterie per telefoni cellulari da 30 a 3 nell'ultimo decennio, ma non sono stati in grado di fornire una soluzione completa. Con la proposta di oggi, la porta di ricarica e la tecnologia di ricarica rapida saranno armonizzate: Ubs-C diventerà la porta standard per tutti gli smartphone, tablet, fotocamere, cuffie, altoparlanti portatili e console per videogiochi portatili. Inoltre, la Commissione ha proposto di separare la vendita di caricabatterie dalla vendita di dispositivi elettronici. Per questo migliorerà la comodità dei consumatori e ridurrà l'impatto ambientale associato alla produzione e allo smaltimento dei caricabatterie, supportando così le transizioni verdi e digitali. (segue) (Beb)