Ue: Commissione propone caricatore universale per dispositivi elettronici (2)

- Quindi, la Commissione propone: una porta di ricarica armonizzata per i dispositivi elettronici, nello specifico Usb-C sarà la porta comune. Questo consentirà ai consumatori di caricare i propri dispositivi con lo stesso caricabatterie Usb-C, indipendentemente dalla marca del dispositivo. La tecnologia di ricarica rapida armonizzata aiuterà a prevenire che diversi produttori limitino ingiustificatamente la velocità di ricarica e contribuirà a garantire che la velocità di ricarica sia la stessa quando si utilizza un caricabatterie compatibile per un dispositivo. L'esecutivo europeo propone anche una separazione della vendita di un caricabatterie dalla vendita del dispositivo elettronico. In questo modo, i consumatori potranno acquistare un nuovo dispositivo elettronico senza un nuovo caricabatterie. Ciò limiterà il numero di caricabatterie indesiderati acquistati o lasciati inutilizzati. Si stima che la riduzione della produzione e dello smaltimento di nuovi caricabatterie ridurrà la quantità di rifiuti elettronici di quasi mille tonnellate all'anno. (segue) (Beb)