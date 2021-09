Ue: Commissione propone caricatore universale per dispositivi elettronici (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'altra proposta riguarda le migliori informazioni per i consumatori: i produttori dovranno fornire informazioni pertinenti sulle prestazioni di ricarica, comprese le informazioni sulla potenza richiesta dal dispositivo e se supporta la ricarica rapida. Ciò renderà più facile per i consumatori vedere se i loro caricabatterie esistenti soddisfano i requisiti del loro nuovo dispositivo o li aiuterà a selezionare un caricabatterie compatibile. In combinazione con le altre misure, questo aiuterebbe i consumatori a limitare il numero di nuovi caricabatterie acquistati e li aiuterebbe a risparmiare 250 milioni di euro all'anno su acquisti di caricabatterie non necessari. La proposta di oggi di direttiva rivista sulle apparecchiature radio dovrà ora essere adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Poi, un periodo di transizione di 24 mesi dalla data di adozione darà all'industria tutto il tempo per adeguarsi prima dell'entrata in vigore della domanda. Per avere un caricabatterie comune, è necessaria la completa interoperabilità su entrambi i lati del cavo: il dispositivo elettronico e l'alimentatore esterno. L'interoperabilità sul lato del dispositivo, che è di gran lunga la sfida più grande, sarà raggiunta dalla proposta di oggi. L'interoperabilità dell'alimentazione esterna sarà affrontata dalla revisione del regolamento sulla progettazione ecocompatibile della Commissione. Questo sarà lanciato entro la fine dell'anno in modo che la sua entrata in vigore possa essere allineata con la proposta odierna. (Beb)