Ue: Breton, caricabatterie comune è passo avanti contro sprechi e per maggiore praticità

- L'iniziativa europea per un caricabatterie comune è un passo importante per aumentare la praticità e ridurre gli sprechi. Lo ha dichiarato il commissario Thierry Breton. "I caricabatterie alimentano tutti i nostri dispositivi elettronici più essenziali. Con sempre più dispositivi, vengono venduti sempre più caricabatterie non intercambiabili o non necessari. Stiamo mettendo fine a questo", ha dichiarato. "Con la nostra proposta, i consumatori europei potranno utilizzare un unico caricabatterie per tutti i loro dispositivi elettronici portatili, un passo importante per aumentare la praticità e ridurre gli sprechi", ha aggiunto. (Beb)