Venezuela: governo, negli Stati Uniti origine di attacco informatico a Banca Venezuela

- La vicepresidente del Venezuela, Delcy Rodriguez, ha accusato gli Stati Uniti di responsabilità in un attacco al sistema informatico della Banca Centrale, sferrato a metà settembre. Un attacco al "cuore del sistema finanziario venezuelano", ha detto Rodriguez nel corso di una conferenza stampa trasmessa da "Venezolana de Television". "Occorre fare nomi e cognomi: l'origine di questo attacco si trova negli Stati Uniti, è da lì che si è lanciato l'attacco alla Banca del Venezuela. Non una banca qualsiasi ma la banca del popolo del Venezuela, la più grande del Paese, con 14 milioni di utenti", ha sottolineato. Si è trattato di un "colpo al popolo venezuelano agli utenti della Banca, al sistema finanziario, con l'obiettivo di stravolgere il cammino dell'economia cento per cento digitale e del Bolivar digitale", ha sottolineato la vicepresidente rimandando alla valuta che esordirà dal 1 ottobre (il Bolivar senza sei zeri). (segue) (Vec)