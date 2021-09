© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le parole di Draghi aprono ad una stagione di collaborazione tra governo e parti sociali, sul modello Ciampi. È un passaggio decisivo, per assicurare che la ripresa sia reale e produca equità sociale, evitando sperequazioni. Così come Enrico Letta e il Pd avevano chiesto. Bene". Lo ha scritto su Twitter Enrico Borghi, componente della segreteria del Pd. (com)