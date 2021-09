Ue: Vestager, tempi maturi per caricabatterie comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I tempi sono maturi per un'azione legislativa per un caricabatterie comune. Lo ha dichiarato la vice presidente della Commissione europea, Margrethe Vestager. "I consumatori europei sono rimasti frustrati abbastanza a lungo per i caricatori incompatibili che si accumulavano nei loro cassetti. Abbiamo dato all'industria tutto il tempo per trovare le proprie soluzioni, ora i tempi sono maturi per un'azione legislativa per un caricabatterie comune", ha dichiarato. "Questa è una vittoria importante per i nostri consumatori e per l'ambiente e in linea con le nostre ambizioni verdi e digitali", ha aggiunto. (Beb)