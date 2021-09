Cultura: sovrintendente Meyer, Teatro alla Scala punta a piena capienza a dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Teatro alla Scala di Milano non si è mai veramente fermato e punta all'80 per cento della capienza tra un mese e al 100 per cento per dicembre. Lo ha detto il sovrintendente della Scala, Dominique Meyer, durante un conferenza stampa tenuta all'ambasciata italiana a Parigi per presentare la stagione lirica del teatro. Un appuntamento tenuto nell'ambito della promozione della Scala in Europa. Meyer ha evocato le difficoltà avute nella gestione delle attività durante la crisi del coronavirus. Il sovrintendente ha sottolineato l'importanza di "garantire la salute dei collaboratori" e "la salute economica" della Scala. "Siamo riusciti a riequilibrare i conti", ha detto Meyer, ricordando che nella stagione precedente la struttura ha perso 29 milioni di euro per la mancata vendita dei biglietti. "Siamo stati aiutati molto dai nostri sponsor" che hanno capito la nostra "necessità di solidarietà", ha ricordato Meyer. L'opera è un "affare di sensibilità, di emozione, di semplicità", ha affermato in chiusura il sovrintendente. Nel corso della presentazione, l'ambasciatrice Teresa Castaldo ha sottolineato il fatto che "l'Italia è in prima linea affinché la cultura sia un vero strumento di rilancio delle nostre società". Evocando il prossimo G20, che avrà presidenza italiana, l'ambasciatrice ha affermato che Parigi e Roma "agiranno insieme per mettere la cultura al centro delle politiche nazionali ed europee". (Frp)