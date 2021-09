Bangladesh: vaccini, arrivati altri cinque milioni di dosi di Sinopharm

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Bangladesh ha ricevuto oggi cinque milioni di dosi del vaccino contro il coronavirus della casa farmaceutica cinese Sinopharm (BBIBP-CorV). Lo ha reso noto il ministero della Sanità. Il carico è atterrato all’aeroporto internazionale di Dacca Hazrat Shahjalal con un volo della compagnia aerea di bandiera Biman Bangladesh Airlines ed è stato preso in consegna dal coordinatore della Direzione nazionale dei servizi sanitari, Abu Jaher. Il lotto fa parte di un più ampio quantitativo acquistato dal governo bengalese. Lotti di analoghe dimensioni sono già stati consegnati il 31 agosto, l’11 settembre e il 18 settembre. La Cina, inoltre, ha donato al Bangladesh 2,1 milioni di dosi e ne ha forniti altri 3,4 milioni attraverso il programma di distribuzione internazionale Covax lanciato dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) con Gavi - The Vaccine Alliance e Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (Cepi). (segue) (Inn)