Bangladesh: vaccini, arrivati altri cinque milioni di dosi di Sinopharm (3)

- Il Paese ha avviato la campagna di vaccinazione il 7 febbraio, dopo il lancio simbolico del 27 gennaio, e inizialmente ha utilizzato solo il Covishield, ovvero l’AstraZeneca prodotto dal Serum Institute of India (Sii). Successivamente, l’interruzione delle consegne dovuta alla situazione epidemiologica indiana ha indotto il governo di Dacca a rivolgersi anche ad altri fornitori, ovvero alla Cina, alla Russia e agli Stati Uniti, pur continuando a chiedere all’India di garantire le consegne. Il Comitato di gabinetto per gli affari economici ha anche approvato la proposta del ministero della Sanità di produrre localmente vaccini anti-Covid cinesi e russi. La casa farmaceutica bengalese Incepta Pharmaceutical e la cinese Sinopharm hanno firmato il 17 agosto un memorandum d’intesa in base al quale Incepta provvederà all’infialamento, all’etichettatura e alla finitura. (Inn)