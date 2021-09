Lavoro: Landini (Cgil), dare continuità occupazionale a somministrati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori somministrati oggi in mobilitazione davanti al ministero del Lavoro, 100 mila assunti a tempo indeterminato dalle agenzie rischiano di perdere il posto di lavoro per un pasticcio legislativo". Lo afferma in una nota il segretario generale della Cgil Maurizio Landini. Per il leader del sindacato di corso d'Italia "va immediatamente corretta la norma introdotta nel decreto Agosto 2020 che prevede il limite dei ventiquattro mesi anche per questo tipo di lavoratori: assunti a tempo indeterminato nell'agenzia e collocati con missione a termine nell'impresa utilizzatrice". Una questione, conclude Landini, "che deve trovare subito soluzione per evitare il turn over selvaggio e dare così continuità ai rapporti di lavoro". (Com)