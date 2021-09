Energia: De Toma, bene allineamento maggioranza a proposte Fd'I

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato di Fratelli d'Italia, Massimiliano De Toma, ha sottolineato che Fd'I "esprime soddisfazione per l'allineamento della maggioranza alle nostre proposte. Non solo, infatti, ha deciso di ritirare la mozione del collega Crippa che individuava come soluzione al caro bollette un'ulteriore tassazione a carico delle imprese, ma ne ha presentata una che include molti punti contenuti nella mozione di Fd'I". Intervenendo in Aula, alla Camera, sulle mozioni concernenti iniziative di competenza per mitigare in modo strutturale i costi delle bollette energetiche per cittadini e imprese, il parlamentare ha aggiunto: "Inasprire la tassazione dei prodotti energetici non è la soluzione per mitigare l'impatto sul consumatore finale e rischia di innescare effetti recessivi sulle imprese e sull'occupazione. Invitiamo il governo affinché colga l'occasione rappresentata del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) per eliminare definitivamente l'accise sull'energia: se lo farà, noi ci saremo come opposizione responsabile".(Com)