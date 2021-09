Germania: Lindner (Fdp), necessaria nostra partecipazione forte al governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessaria una forte partecipazione del Partito liberaldemocratico (Fdp) nel governo federale che si formerà a seguito delle elezioni del Bundestag, in programma per il 26 settembre. È quanto affermato dal presidente della Fdp, Christian Lindner, nel corso di un'intervista rilasciata all'emittente televisiva “N-tv”. Lindner ha criticato il candidato cancelliere del Partito socialdemocratico tedesco (SpD) Olaf Scholz, ministro delle Finanze dal 2018, perché, se otterrà l'incarico, intende aumentare le tasse e “addirittura” introdurre imposte europee. “Qui, ovviamente siamo molto più vicini ad Armin Laschet”, ha aggiunto il presidente della Fdp, con riferimento al candidato cancelliere di Unione cristiano-democratica (Cdu) e Unione cristiano-sociale (Csu). Presidente della Cdu e primo ministro del Nordreno-Vestfalia, Laschet ha infatti escluso che, se sarà alla guida del governo federale, verranno attuati aumenti della tasse. Tuttavia, come osservato da Lindner, i popolari “non sono così chiari” in materia di imposte nel loro programma elettorale. “Ecco perché è necessaria una forte Fdp nel governo”, ha quindi evidenziato il presidente dei liberaldemocratici. Lindner ha, infine, dichiarato: “Vogliamo assicurarci di passare da un decennio di aggravio di tasse, prelievi e oneri burocratici a un decennio di alleggerimento di tasse, prelievi e sgravi burocratici”. (Geb)