Speciale difesa: Macron e Biden concordano incontro ad ottobre e rientro ambasciatore francese a Washington

- Secondo quanto precisa la Casa Bianca in una nota, l'incontro tra Macron e Biden avverrà in Europa a "fine ottobre" allo scopo di "raggiungere una comprensione comune" e "mantenere il ritmo di questo processo" volto a raggiungere obiettivi condivisi. Alla fine del mese prossimo Biden ha in programma di recarsi in Italia, dove il 30 e 31 ottobre parteciperà al summit del G20 di Roma. "Il presidente Biden ha riaffermato l'importanza strategica dell'impegno francese ed europeo nella regione dell'Indo Pacifico, incluso nella cornice della strategia dell'Ue per l'Indo Pacifico recentemente pubblicata. Gli Stati Uniti riconoscono anche l'importanza di una difesa europea più forte, che contribuisca positivamente alla sicurezza transatlantica e globale e che sia complementare alla Nato", si legge nella nota diffusa dalla Casa Bianca dopo il colloquio, che si chiude affermando l'impegno degli Usa a rafforzare il sostegno alle operazioni anti-terrorismo condotte dagli Stati europei nel Sahel. (Res)