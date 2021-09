Speciale difesa: re di Giordania, sicurezza per i due popoli garantita da due Stati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sicurezza generale per israeliani e palestinesi, anzi per il mondo intero, può essere raggiunta soltanto attraverso una soluzione a due Stati. Lo ha detto il re della Giordania, Abdullah II, rivolgendosi all'Assemblea generale delle Nazioni Unite attraverso un messaggio registrato. Il conflitto avvenuto lo scorso maggio tra i gruppi armati presenti nella Striscia di Gaza e le Forze di difesa israeliane hanno evidenziato che "la situazione attuale è semplicemente insostenibile". Nel suo intervento, il monarca hascemita ha parlato anche della minaccia terroristica. "Lasciare le persone bisognose, gli innocenti in pericolo e i conflitti irrisolti fa il gioco degli estremisti globali, che sfruttano la disperazione, la frustrazione e la rabbia che queste crisi lasciano dietro di loro - ha affermato -. Anche se abbiamo vinto alcune battaglie, la lotta al terrorismo e all'estremismo non è ancora finita. La nostra azione collettiva e globale resta essenziale". A tal proposito, Abdullah II ha indicato che per affrontare questi problemi, "la Giordania continua a lavorare a stretto contatto con i suoi partner. Attraverso il Processo di Aqaba, un approccio olistico, abbiamo aiutato a riunire leader interessati, a coordinare, scambiare le migliori pratiche, sviluppare nuove strategie e altro ancora". (Res)