Speciale difesa: Francia, bilancio missione "Defense" arriverà a 40,9 miliardi di euro nel 2022

- Il governo francese aumenta il bilancio della missione "Defense" di 1,7 miliardi di euro per portarlo a 40,9 miliardi nel 2022. Un "bilancio inedito" e "rarissimo", ha spiegato il ministro della Difesa di Parigi, citato dall'emittente televisiva "BfmTv". Il ministero ha poi sottolineato che la legge di programmazione militare 2019-2025 è stata rispettata per il quarto anno. Sui 40,9 miliardi di euro, 36 miliardi saranno destinati a delle commesse di armamenti che contribuiranno a sostener il settore industriale. L'aumento di 1,7 miliardi è destinato ai grossi armamenti per gli eserciti (800 milioni di euro), al materiale (600 milioni di euro) e alla massa salariale e agli alloggi dei militari (300 milioni di euro). Nel 2022 verranno reclutate 26.200 nuove persone, mentre la Difesa prevede di rinnovare e costruire 15 mila nuovi alloggi. (Frp)