Speciale difesa: Usa-Corea del Sud, colloqui difesa in programma la prossima settimana

- Stati Uniti e Corea del Sud terranno una sessione dei loro regolari colloqui semestrali sulla difesa la prossima settimana, per discutere il quadro della sicurezza regionale nell'Asia Orientale e le questioni relative all'alleanza tra i due Paesi. Lo ha annunciato il ministero della Difesa sudcoreano. Il 20mo Dialogo di sicurezza integrato Corea-Usa (Kiddi) si aprirà lunedì 27 settembre, e proseguirà per due giorni. Il dialogo fornirà l'occasione per proseguire il coordinamento delle politiche per la denuclearizzazione della Penisola coreana. (Git)