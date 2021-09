Speciale difesa: Pommellet (Naval Group), nessun preavviso su rottura contratto sottomarini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Naval Group è venuta a conoscenza della rottura del contratto per la fornitura di 12 sottomarini all'Australia "senza nessun preavviso", con "una brutalità inaudita". Lo ha detto in un'intervista rilasciata la quotidiano "Le Figaro" il presidente di Naval Group, Pierre Eric Pommellet. "Eravamo sotto shock", ricorda il dirigente. "L'impegno da parte di Naval Group di realizzare il 60 per cento del valore del contratto globale con dei partner australiani era stato negoziato a febbraio e contrattualizzato nel marzo 2021", spiega Pommellet. Il presidente di Naval Group sostiene che quella di Canberra è una decisione "politica e strategica". "Il nostro progetto consisteva nel dare all'Australia la sua sovranità industriale nei sottomarini a propulsione convenzionale", continua Pommellet, ribadendo il fatto che "la brutalità della rinuncia (al contratto) è inedita". Il presidente di Naval Group spiega che l'Australia ha chiesto una "proposta dettagliata" per il risarcimento che sarà consegnata nelle prossime settimane. (Frp)