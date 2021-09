Energia: Benamati (Pd), governo eviti aumenti devastanti per imprese e famiglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il capogruppo democratico in commissione Attività produttive alla Camera, Gianluca Benamati, "questa mozione non è un punto di arrivo, ma di partenza per un lavoro da svolgere da oggi al prossimo futuro. Pone le condizioni per un argine a un aumento devastante delle bollette per il sistema produttivo e le famiglie, che ha ragioni congiunturali e problematiche strutturali". Intervenendo in Aula, a Montecitorio, per la dichiarazione di voto favorevole del Pd alla mozione di maggioranza che impegna il governo a intervenire contro il rincaro dei costi delle bollette energetiche, il parlamentare ha osservato: "La mozione punta gli occhi su questa congiuntura, su questa tempesta perfetta, e impegna il governo a impedire il rialzo incontrollato dei costi, che per una famiglia equivale a pagare per il medesimo servizio otto bollette, anziché sei. Occorre, dunque, proseguire nell'utilizzo equilibrato del maggior gettito derivante dalla vendita all'asta delle quote di anidride carbonica per calmierare i prezzi delle bollette per cittadini e piccole e medie imprese. Adottare iniziative per introdurre, in questa fase emergenziale, nel prossimo provvedimento utile, un meccanismo volto ad abbattere il costo delle bollette di energia elettrica e gas, sia operando sugli oneri di sistema, sia mediante una riduzione dell'imposta sul valore aggiunto". Benamati ha concluso: "Il governo vada in questa direzione con risorse abbondanti e operi, acceleri, in direzione di una transizione ecologica equa, intervenendo per evitarne i costi economici e quelli sociali".(Com)