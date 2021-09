Germania: Lindner (Fdp), Grande coalizione ha rovinato bilancio statale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata la Grande coalizione tra Unione cristiano-democratica (Cdu), Unione cristiano-sociale (Csu) e Partito socialdemocratico tedesco (SpD), “con il ministro delle Finanze Olaf Scholz”, al governo in Germania dal 14 marzo 2018, a rovinare il bilancio dello Stato, non la crisi del coronavirus. È quanto affermato dal presidente della Fdp, Christian Lindner, nel corso di un'intervista rilasciata all'emittente televisiva “N-tv”. In vista delle elezioni del Bundestag del 26 settembre, Lindner ha evidenziato come l'esecutivo uscente sia responsabile di “innumerevoli spese che non sono state finanziate in maniera sostenibile”. Ora, “tutto sta tornando come un boomerang”. Secondo il presidente della Fdp, “per tutti coloro che saranno responsabili del bilancio in futuro, il grande compito è fornire uno slancio per rafforzare il dinamismo dell'economia” della Germania. In tale prospettiva, “le prime misure dovrebbero essere: un programma di super ammortamento sugli investimenti in protezione del clima e digitalizzazione nelle aziende”. Per Lindner, questa sarebbe “una spinta” per aumentare l'occupazione. L'ordine di priorità è “startup, investimenti, crescita e, infine, entrate pubbliche”. Queste proposte “possono essere realmente accettate da tutti gli interessati, ha infine dichiarato il presidente della Fdp alludendo al possibile ingresso del proprio partito nel prossimo governo di coalizione. (Geb)