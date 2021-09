Roma: Zaghis (Ama), a piazza Vittorio a fianco a forze dell'ordine, non c'è decoro senza legalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ieri, in piazza Vittorio, all'Esquilino, Ama ha dato il proprio supporto alla Polizia Locale di Roma Capitale nel corso dell'operazione interforze Alto Impatto svolta in collaborazione con la Questura, la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza e l'Arma dei Carabinieri finalizzata al ripristino della legalità e del decoro in questo importante rione della Capitale. Al termine dei vari controlli svolti, gli operatori Ama hanno rimosso cartoni, masserizie e materiali vari abbandonati a terra. Analoghi servizi saranno ripetuti nelle prossime settimane". Lo comunica l'azienda in una nota. "È importante essere al fianco delle forze dell'ordine in interventi congiunti sul territorio come quello che si è svolto oggi – dichiara l'amministratore unico di Ama Stefano Zaghis -. Non c'è decoro senza legalità e l'obiettivo di avere una città più in ordine e pulita può essere perseguito solo grazie alla sinergia tra le diverse Istituzioni e con la collaborazione di tutti". (Com)