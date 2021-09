Lavoro: Bonomi, blocco licenziamenti una sciocchezza, dopo stop non c’è stata corsa a licenziare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riforma degli ammortizzatori sociali e delle politiche attive è stata rinviata, “perché si pensava che il blocco per legge dei licenziamenti fosse la panacea. È stata una sciocchezza. Plurima”. Così il presidente di Confindustria Carlo Bonomi, nel corso dei lavori dell’assemblea nazionale della confederazione in corso a Roma. “Primo - ha chiarito - perché non ha impedito che nel 2020 quasi un milione di occupati abbiano perso il lavoro o non abbiano lavorato per lunghi periodi. Secondo - ha aggiunto Bonomi - perché ha alimentato la tesi ancor più infondata che, abolendo il blocco, ci sarebbero stati a quel punto milioni di licenziamenti. I numeri ci dicono, invece, che da inizio anno il numero di persone effettivamente al lavoro è risalito di oltre 500 mila unità. E dicono pure che a luglio, caduto il blocco, la corsa a licenziare non c'è stata affatto”. (Rin)