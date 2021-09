Campidoglio: al via sgombero campo rom "La Barbuta", il sesto insediamento superato e chiuso dal 2017 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con le operazioni di oggi si sta procedendo allo sgombero delle persone rimaste all'interno dell'insediamento e al reinserimento dei fragili in strutture adeguate. Successivamente alle attività di allontanamento dei nuclei, viene avviata la rimozione dei moduli abitativi liberati e la pulizia e la bonifica dei luoghi", si legge nella nota. "Prosegue dunque l'azione di superamento e chiusura dei campi rom presenti in città in linea con quanto previsto dal Piano Rom. Un'azione che viene affiancata anche da un intenso lavoro sul contrasto al fenomeno dei roghi tossici. Dal 2017 a oggi è stata registrata, infatti, una diminuzione del fenomeno dell'83,2 per cento, testimonianza dell'impegno profuso dall'amministrazione e dalle Forze di Polizia nel contrasto a tali fenomeni di illegalità". (Com)