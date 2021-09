Amministrative: Conte, non sono test per il Movimento 5 stelle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il nuovo corso del Movimento nasce da un solido progetto che richiederà tempo per dispiegarsi appieno. Le amministrative non sono un test. Possono darci un buon segnale di incoraggiamento, non altro. Siamo appena all'inizio, dobbiamo ancora costruire i nuovi organi centrali e la rete territoriale dei gruppi e dei forum". Lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, in una conversazione con il quotidiano "Il Corriere della Sera". (Rer)