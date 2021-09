Roma 2021: Conte, M5s appoggia compatto Raggi, nessuna divisione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Movimento non conosce divisioni, appoggia in modo compatto Virginia Raggi". Lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, in una conversazione con il quotidiano "Il Corriere della Sera". Rispetto all'ipotesi che la sindaca uscente possa esser fuori dal ballottaggio, Conte ha chiarito: "Al ballottaggio andrà Raggi e il problema" di un appoggio "si porrà per le altre forze politiche". Sul futuro di Raggi nel M5s e una eventuale scalata ai vertici con il sostegno di Beppe Grillo, Conte ha chiosato: "Non diffondiamo sciocchezze, Virginia farà parte in ogni caso della squadra, come componente del comitato di garanzia".(Rer)