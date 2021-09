Lavoro: Pagano (Pd), boom contratti, decontribuzione ha fatto bene al Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Ubaldo Pagano, capogruppo del Partito democratico in commissione Bilancio alla Camera, "i dati diffusi oggi dall'Inps danno la misura di quanto abbia fatto bene al Mezzogiorno d'Italia l'incentivo alla 'Decontribuzione Sud' introdotto dal decreto Agosto, grazie alla forte determinazione del Partito democratico e dell'allora ministro Giuseppe Provenzano. Parliamo - continua il parlamentare in una nota - di 592 mila nuovi contratti di lavoro nei primi sei mesi del 2001. Un successo straordinario strettamente connesso all'introduzione di questa agevolazione, grazie alla quale i rapporti incentivati sono stati nel loro complesso, insieme alle trasformazioni, 883.596: con un aumento del 221,5 per cento sul primo semestre 2020 e del 112,6 per cento sul primo semestre 2019". Secondo l'esponente del Pd, "sono numeri importanti che testimoniano gli esiti positivi di questo provvedimento varato durante la precedente esperienza del governo Conte 2. Invitiamo l'attuale ministra per il Sud, Mara Carfagna, a riprendere l'interlocuzione con la commissione europea per prolungare una misura che ha dato ottima prova di sé".(Com)