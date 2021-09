Spagna: ministra Uguaglianza, serve riforma obiezione coscienza per tutelare diritto aborto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Spagna l'obiezione di coscienza è l'ostacolo principale per garantire il diritto all'aborto e pertanto va riformata. Lo ha affermato la ministra dell'Uguaglianza, Irene Montero, in un'intervista radiofonica a "Cadena Ser", evidenziando come una regolamentazione dell'obiezione di coscienza è necessaria all'interno della legge sull'interruzione volontaria della gravidanza per garantire che le donne possano accedere efficacemente a questo diritto. A questo proposito, la ministra ha annunciato che il progetto di riforma di questa legge sarà pronto a dicembre. "Nei prossimi tre mesi ci incontreremo con le organizzazioni, ci concentreremo sul diritto all'effettiva interruzione volontaria della gravidanza per le donne nel sistema sanitario pubblico e sull'educazione sessuale", ha detto la ministra. La riforma allo studio del governo prevede, tra le altre cose, di permettere alle ragazze di 16 e 17 anni di abortire senza il consenso dei genitori e di "garantire l'accesso all'interruzione volontaria di gravidanza indipendentemente da dove vivono le donne". (Spm)