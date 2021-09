Roma 2021: Trancassini (Fd'I), con Michetti contro sinistra che fa patrimoniale mascherata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ogni voto a Enrico Michetti rappresenta un no forte e chiaro alla sinistra del tassa e spendi, che vuole stangare i proprietari di casa con la revisione degli estimi catastali, una vera e propria patrimoniale mascherata". Lo dichiara in una nota Paolo Trancassini, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia. "Purtroppo, la sinistra considera la casa di proprietà come un bene di lusso da tassare - aggiunge -. Invece, è il luogo indispensabile dove costruire e far crescere la famiglia, il nucleo fondante della nostra società. Il voto alle amministrative dato al centrodestra rappresenta un segnale forte e chiaro contro questa assurda patrimoniale che colpisce un settore provato da anni di crisi", conclude Trancassini. (Com)