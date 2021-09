Lavoro: Bonomi a sindacati, facciamo un vero patto per l’Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Facciamolo almeno noi un vero ‘patto per l'Italia’”. Lo ha affermato il presidente di Confindustria Carlo Bonomi, nel corso dei lavori dell’Assemblea nazionale della confederazione in corso a Roma, lanciando così un appello ai sindacati. “A nome dell'intera Confindustria - ha aggiunto - voglio rivolgermi direttamente ai leader delle tre grandi confederazioni sindacali. Luigi, Maurizio, Pierpaolo, noi non siamo partiti in lotta, noi abbiamo un grande compito comune. Di fronte ai ritardi e alle sempre più gravi fratture sociali della nostra Italia, lavoro e impresa hanno una grande sfida: costruire insieme accordi e indicare strade e strumenti che la politica stenta a vedere. Lo penso davvero. Non voglio pronunciare parole retoriche”. (Rin)