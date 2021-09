Ambiente: Ingv, a Roma emissioni metalliche di auto raddoppiate dopo lockdown Covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo comparato le proprietà magnetiche dei filtri di rilevazione della qualità dell'aria durante e dopo il lockdown - prosegue il ricercatore - scoprendo che le emissioni metalliche automobilistiche, prevalentemente dovute all'abrasione dei freni, sono mediamente raddoppiate al termine delle misure di contenimento più restrittive, durate dal 9 marzo al 18 maggio 2020, quando il traffico è tornato in linea con i livelli pre-Covid 19. Le analisi magnetiche - aggiunge Winkler - hanno avuto un ruolo determinante nella distinzione delle sorgenti naturali e antropiche del particolato atmosferico, dimostrando che livelli stabili di concentrazione del Pm10, come quelli mediamente riscontrati durante e dopo il lockdown, possono nascondere importanti variazioni del contenuto di particolato metallico inquinante dovuto al traffico automobilistico. Inoltre - conclude l'esperto - con questi metodi è stato dimostrato che l'impatto ambientale delle emissioni da usura dei freni sta ormai superando quello dei particolati dovuti ai carburanti". (Com)