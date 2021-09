Onu: Coldiretti, Food summit apre con 75 per cento poveri che vivono nelle campagne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il summit si apre con il 75 per cento degli affamati del mondo che vive nelle aree rurali con il paradosso che chi produce cibo, con l’allevamento e la coltivazione, non è in realtà in grado di averne a sufficienza per sfamare la propria famiglia per effetto delle speculazioni in atto sui prezzi alimentari e sulla terra. E’ quanto denuncia la Coldiretti in occasione del Food System Summit dell'Onu con l’intervento del presidente del Consiglio, Mario Draghi. Con la pandemia da Covid si è aperto uno scenario di riduzione degli scambi commerciali, accaparramenti, speculazioni e incertezza per effetto delle manovre finanziarie sul cibo che - si legge in una nota - stanno “giocando” senza regole sui prezzi delle materie prime agricole dove hanno provocato una grande volatilità impedendo la programmazione e la sicurezza degli approvvigionamenti in molti Paesi. L’accaparramento di terreni fertili da parte dei Paesi ricchi ma anche la tendenza a potenziare le riserve interne per il timore di nuove chiusure a causa della pandemia hanno innescato un cortocircuito che pesa sulle quotazioni delle produzioni sui mercati mondiali, con rincari del 32 per cento rispetto allo scorso anno secondo l’ultimo indice della Fao di agosto. (segue) (Com)