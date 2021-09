Taiwan: Covid, il governo aderirà a fondo Banca mondiale contro le pandemie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'isola di Taiwan prevede di contribuire a un nuovo fondo gestito dalla Banca mondiale per combattere le pandemie e condividerà anche i vaccini a livello globale, una volta raggiunta la fornitura nazionale sufficiente. Lo ha dichiarato in videoconferenza l'ex vicepresidente di Taiwan Chen Chien-jen, partecipando ad un vertice sul Covid-19 ospitato da Washington. "Una volta che avremo offerta per soddisfare le esigenze interne, condivideremo i nostri vaccini con altri Paesi", ha detto Chen, senza fornire ulteriori dettagli. "Per la nostra visione comune sulla ricostruzione, cercheremo di contribuire al fondo intermediario finanziario per la sicurezza sanitaria globale che gli Stati Uniti intendono istituire", ha evidenziato Chen. L'iniziativa di Taipei giunge dopo che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden che ha promesso al vertice di acquistare 500 milioni di dosi di vaccini anti-Covid in più da donare ad altri Paesi, chiedendo anche un fondo intermediario finanziario (Fif) per la sicurezza sanitaria globale da dieci miliardi di dollari che sarà gestito dalla Banca mondiale. (segue) (Cip)