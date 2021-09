Taiwan: Covid, il governo aderirà a fondo Banca mondiale contro le pandemie (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan, che ha beneficiato di donazioni di vaccini da Stati Uniti, Giappone, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia e Lituania, ha voluto dimostrare di essere un membro responsabile e tanto necessario della comunità internazionale durante la pandemia, anche se Pechino sta limitando la sua piena partecipazione all'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Lily Hsu, segretaria generale del ministero degli Esteri di Taiwan, ha detto nelle scorse settimane che "sempre più Paesi riconoscono la necessità di Taiwan di aderire alle organizzazioni internazionali, aumentando il sostegno della nostra partecipazione a tali istituzioni". Intensificando la campagna di Taiwan per tornare alle Nazioni Unite, la funzionaria ha anche dichiarato che "i contributi dati da parte di Taiwan a livello globale, in particolare durante la pandemia di Covid-19, stanno aumentato le possibilità di adesione". Hsu ha affermato che "l'isola da tempo si sta impegnando per tornare all'Onu, ma un maggiore sostegno da parte di Paesi alleati aiuterebbe Taiwan a raggiungere il suo obiettivo ancora prima". (segue) (Cip)