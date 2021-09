Taiwan: Covid, il governo aderirà a fondo Banca mondiale contro le pandemie (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso agosto, gli Stati Uniti hanno approvato un disegno di legge che incentiverebbe l'isola di Taiwan a sviluppare una strategia per riconquistare lo status di osservatore presso l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Introdotto dal senatore Bob Menendez a marzo, il disegno di legge evidenzia che Taiwan rimane un "contributore modello alla salute mondiale", avendo investito oltre sei miliardi di dollari in aiuti umanitari e medici internazionali che hanno avuto un impatto su oltre 80 Paesi dal 1996. "Le pandemie non conoscono confini e l'inutile esclusione di Taiwan dalla cooperazione sanitaria aumenta i pericoli presentati dai virus", afferma il disegno di legge. Secondo la proposta legislativa, Washington potrebbe stabilire una strategia per contribuire all'ottenimento dello status di osservatore per Taiwan presso l'Assemblea mondiale della sanità (Wha), l'organo decisionale dell'Oms, e di riferire annualmente al Congresso sugli sviluppi rilevanti. (segue) (Cip)