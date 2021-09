Libia: Di Maio co-presiede riunione ministeriale sulla Libia a New York

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale dell'Italia, Luigi Di Maio, ha co-presieduto a New York, con i ministri degli Esteri della Repubblica federale di Germania, Heiko Maas, e della Repubblica francese, Jean-Yves Le Drian, una riunione ministeriale sulla Libia, a margine della 76ma sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. All'incontro hanno partecipato il sottosegretario generale delle Nazioni Unite Rosemary DiCarlo, i ministri degli Affari Esteri e i rappresentanti degli Stati membri e delle Organizzazioni regionali che partecipano al Processo di Berlino, nonché i Paesi confinanti con la Libia. "I partecipanti hanno unanimemente evidenziato la necessità che la comunità internazionale continui a sostenere il processo politico libico, ed in particolare ad incoraggiare la preparazione e svolgimento, secondo la roadmap concordata dal Foro di Dialogo Politico Libico, di elezioni parlamentari e presidenziali libere, eque e inclusive", riferisce la Farnesina in un comunicato stampa. (segue) (Lit)