Libia: Di Maio co-presiede riunione ministeriale sulla Libia a New York (2)

- "In questo contesto, appare essenziale che tutti gli attori coinvolti, sia interni che internazionali, collaborino al fine di trovare soluzioni politiche ed istituzionali condivise e durature, in particolare attraverso il superamento delle incertezze tuttora esistenti per quanto concerne il quadro giuridico per la tenuta delle elezioni", aggiunge il ministero degli Esteri italiano. "Parallelamente, i partecipanti hanno sottolineato la necessità che tutte le disposizioni del cessate il fuoco raggiunto lo scorso 23 ottobre - inclusa l'uscita dal Paese di tutte le forze straniere combattenti e mercenari - vengano attuate senza indugio al fine di conseguire condizioni di sicurezza consolidate nel Paese e nel contesto regionale. Nel corso della riunione è emerso l'auspicio condiviso per una rapida adozione della risoluzione del Consiglio di Sicurezza che estenda il mandato dell'Unsmil (la Missione di Supporto delle Nazioni Unite in Libia), per consentirne la piena operatività in una fase cruciale della transizione libica", conclude la nota. (Lit)