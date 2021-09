Cina: inviato Onu, Pechino contro “eredità del colonialismo e interventi militari”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina esorta la comunità internazionale a cancellare l’eredità del colonialismo e degli interventi militari illegali. Lo ha dichiarato Chen Xu, ambasciatore cinese presso le Nazioni Unite a Ginevra, alla 48ma sessione del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite (Onu). “L’eredità del colonialismo danneggia i diritti economici, sociali e culturali, il diritto allo sviluppo e i diritti civili e politici”, ha affermato Chen. “Chiediamo al Consiglio per i diritti umani, all'Ufficio dell'alto commissario per i diritti umani e alle relative procedure speciali di prestare continua attenzione all'impatto negativo delle eredità del colonialismo sul godimento dei diritti umani", ha affermato Chen, citando lo sfruttamento economico, le disuguaglianze interne e tra i Paesi, il razzismo, le violazioni dei diritti delle popolazioni indigene, la forma contemporanea di schiavitù, i conflitti armati e i danni al patrimonio culturale. (Cip)