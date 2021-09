© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io sono per i vaccini e ho il green pass. Mi sono consultato con un sanitario che mi ha consigliato il vaccino. Io, da sindaco, potrei attivare una comunità scientifica per chiarire ai cittadini i loro dubbi sanitari. Ma non ho le competenze per espormi in prima persona". Lo ha detto il candidato sindaco di Roma per il centrodestra Enrico Michetti intervenuto questa mattina a Radio Rock.(Rer)