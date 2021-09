Cina-Usa: ambasciatore cinese a Washington, società cinese è democratica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quella della Cina è una democrazia a tutto tondo, e la soddisfazione del popolo cinese nei confronti del Partito comunista (Pcc) è superiore al 90 per cento. Lo ha dichiarato Qin Gang, ambasciatore della Cina negli Stati Uniti, in un suo intervento su invito della Fondazione George HW Bush per le relazioni tra Washington e Pechino e dal Carter Center. “Un Paese democratico è governato dal popolo e dalla sovranità del popolo”, ha detto il funzionario. In questo senso “il partito di governo cinese si è posto interamente al servizio del popolo”, ha osservato Qin. “Sia il popolo cinese sia quello statunitense desiderano pace e prosperità. Sebbene i due Paesi siano diversi, questo è il più grande elemento in comune”, ha aggiunto l’ambasciatore. Cina e Usa dovrebbero quindi “abbattere le barriere ideologiche”, ha concluso Qin. (Cip)